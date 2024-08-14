В Пентагоне заявили, что пытаются узнать цели Украины в Курской области

Американская администрация продолжает выяснять у Киева цели атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает news.ru со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

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По его словам, больше никакой информации для общественности у него нет. Он отметил, что подробности следует уточнять в украинском Минобороны.

Тем временем, в ООН хотят получить доступ в Курскую область для оценки ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаСШАКурская Область

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