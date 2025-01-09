В пекарне Перми отравились больше 80 человек

Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее управление СК РФ по региону заявило о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах.

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По данным Роспотребнадзора, речь идет точках продажи выпечки и готовых блюд «Хлебница». Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями, у них выявлен возбудитель сальмонеллеза.

В Перми расположено более 30 магазинов-пекарен сети «Хлебница», в том числе в центре города. На полках представлены булочки и пирожки с начинками, различные виды хлеба, салаты, гарниры и прочая продукция.

Ранее PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева в беседе с НСН рассказала, как введение ГОСТ повлияет на шаурму.



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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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