В пекарне Перми отравились больше 80 человек
Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее управление СК РФ по региону заявило о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах.
По данным Роспотребнадзора, речь идет точках продажи выпечки и готовых блюд «Хлебница». Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями, у них выявлен возбудитель сальмонеллеза.
В Перми расположено более 30 магазинов-пекарен сети «Хлебница», в том числе в центре города. На полках представлены булочки и пирожки с начинками, различные виды хлеба, салаты, гарниры и прочая продукция.
Ранее PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева в беседе с НСН рассказала, как введение ГОСТ повлияет на шаурму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru