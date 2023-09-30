В Печорах задержали главу Сергея Серова перед командировкой на СВО
Главу администрации Печоры Валерия Серова задержала полиция и ОМОН примерно в 6:00 утра 30 сентября. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Коми, коммунист Олег Михайлов.
Валерия Серова отправили для дачи показаний в Сыктывкар. По данным местного агентства БНК, мэра города подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ).
В субботу Валерий Серов собирался отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) по контракту. Для этого он получил отпуск на полгода, который согласовал 19 сентября
Серов возглавлял администрацию Печорского района с 1 сентября 2020 года. Ранее руководил отделением УФСБ РФ по Коми в Печоре, пише «Коммерсант».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции
- ВСУ совершили почти 90 обстрелов Белгородской области
- В Липецке ввели режим ЧС после аварии на водоводе
- Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
- Француз выиграл €130 млн в лотерею
- Группировка «Днепр» уничтожила украинских военных при высадке на острове Большой Потемкин
- Более половины российских пользователей недовольны услугами мобильных операторов
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
- Белгородское село Муром обстреляли ВСУ
- «Не доверять властям Азербайджана»? Политологи поспорили о капитуляции Нагорного Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru