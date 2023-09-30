В Печорах задержали главу Сергея Серова перед командировкой на СВО

Валерия Серова отправили для дачи показаний в Сыктывкар. По данным местного агентства БНК, мэра города подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ).

В субботу Валерий Серов собирался отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) по контракту. Для этого он получил отпуск на полгода, который согласовал 19 сентября

Серов возглавлял администрацию Печорского района с 1 сентября 2020 года. Ранее руководил отделением УФСБ РФ по Коми в Печоре, пише «Коммерсант».





