В Партизанске умер военком, нашли признаки самоубийства
Роман Малык, военный комиссар Партизанска, Партизанского и Лазовского районов, скончался в пятницу, 14 октября, сообщила администрация Партизанского городского округа в социальной сети «ВКонтакте». В СМИ появилась информация о самоубийстве военкома.
«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — отмечается в официальном сообщении.
Власти выразили соболезнования родным и близким военкома, сообщает РБК.
По данным местного издания «Время перемен», тело Малыка обнаружили поздно вечером в Партизанске около дома на улице Селедцова. У покойника были обнаружены признаки самоубийства. Amur Mash сообщает, что следствие рассматривает версию о самоубийстве.
Ранее президент России Владимир Путин в преддверии выходных успокоил россиян, сообщив, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель. Заявления Путина прозвучали из Астаны на фоне сообщений СМИ об «облавах» на резервистов. Он также сообщил, что не видит необходимости нового призыва в «обозримом будущем».
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