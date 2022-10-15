В Партизанске умер военком, нашли признаки самоубийства

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — отмечается в официальном сообщении.

Власти выразили соболезнования родным и близким военкома, сообщает РБК.

По данным местного издания «Время перемен», тело Малыка обнаружили поздно вечером в Партизанске около дома на улице Селедцова. У покойника были обнаружены признаки самоубийства. Amur Mash сообщает, что следствие рассматривает версию о самоубийстве.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии выходных успокоил россиян, сообщив, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель. Заявления Путина прозвучали из Астаны на фоне сообщений СМИ об «облавах» на резервистов. Он также сообщил, что не видит необходимости нового призыва в «обозримом будущем».

