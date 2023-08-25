В парке «‎Зарядье»‎ объявили эвакуацию

В Москве в парке «‎Зарядье»‎ объявлена эвакуация, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МосквичиЭвакуацияМоскваЗарядье

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