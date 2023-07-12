Ефимов: «Неделя экономики» пройдет в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума

«Неделя экономики» пройдет в парке «Зарядье» с 21 по 25 августа в рамках Московского урбанистического форума. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в ходе мероприятия все желающие смогут узнать о значимых проектах экономического развития столицы. Ефимов отметил, что за последние пять лет валовой региональный продукт Москвы вырос на 16,3%, инвестиции в основной капитал увеличились в 2,4 раза, а объем производства обрабатывающей промышленности вырос в два раза.

Так, в ходе «Недели экономики» представители органов власти и бизнес смогут узнать в том числе о способах привлечения инвестиций и поиска новых поставщиков. Таким образом, мероприятие станет площадкой для дискуссий, обмена опытом и расширения круга возможных партнеров. На сессиях, лекциях и конференциях спикерами выступят представители органов власти, бизнеса и деятели культуры.

Московский урбанистический форум проходит 12-й раз. В 2023 году он будет проходить с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: «Зарядье», «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники».

