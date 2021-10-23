В Пакистане трое полицейских погибли при столкновениях с протестующими

Трое полицейских погибли при столкновениях с участниками протеста в городе Лахоре на северо-востоке Пакистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

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Отмечается, что организаторами протеста являлись сторонники крайне правого исламистского движения «Техрик-и-Лаббайк Пакистан», запрещенного в стране в апреле текущего года.

По данным местных изданий, еще несколько полицейских госпитализированы в тяжелом состоянии. В ходе столкновений участники протестов использовали камни, палки и зажигательную смесь в бутылках. Среди требований протестующих было освобождение задержанного властями лидера движения Саада Хуссейна Ризвицу.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:СтолкновениеПакистан
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