Талибы в Москве подтвердили свои обязательства

Движение Талибан (запрещённая в РФ террористическая организация) сохраняет в силе обязательство не использовать территорию Афганистана для действий против других государств. Об этом заявил и. о. главы МИД в администрации талибов после переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Со своей стороны глава МИД РФ выразил признательность талибам за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти. Он также напомнил о необходимости и важности соблюдения прав и свобод афганцев, отмечает RT.

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По словам Лаврова, положение дел в Афганистане с установлением после 15 августа нового баланса сил пока нельзя назвать стабильным. Террористические группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (запрещена в РФ) стремятся воспользоваться нестабильностью, устраивая кровавые вылазки в разных провинциях страны.

Встреча за закрытыми дверями прошла перед началом заседания московского формата по Афганистану. В многосторонних консультациях принимают участие представители десяти стран, в том числе, Китая, Пакистана, Ирана, Индии.

Из Кабула прибыла высокопоставленная делегация талибов во главе с вице-премьером Абдулом Саламом Ханафи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛавровАфганистанТалибан
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