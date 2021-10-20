Талибы в Москве подтвердили свои обязательства
Движение Талибан (запрещённая в РФ террористическая организация) сохраняет в силе обязательство не использовать территорию Афганистана для действий против других государств. Об этом заявил и. о. главы МИД в администрации талибов после переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Со своей стороны глава МИД РФ выразил признательность талибам за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти. Он также напомнил о необходимости и важности соблюдения прав и свобод афганцев, отмечает RT.
По словам Лаврова, положение дел в Афганистане с установлением после 15 августа нового баланса сил пока нельзя назвать стабильным. Террористические группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (запрещена в РФ) стремятся воспользоваться нестабильностью, устраивая кровавые вылазки в разных провинциях страны.
Встреча за закрытыми дверями прошла перед началом заседания московского формата по Афганистану. В многосторонних консультациях принимают участие представители десяти стран, в том числе, Китая, Пакистана, Ирана, Индии.
Из Кабула прибыла высокопоставленная делегация талибов во главе с вице-премьером Абдулом Саламом Ханафи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- СМИ: На Украине запретят физлицам пополнять депозиты рублями
- Талибы в Москве подтвердили свои обязательства
- Пропавшую на Урале школьницу нашли живой
- Арестованный Саакашвили решил продолжить голодовку
- Заммэра Ракова обосновала новые COVID-меры защитой уязвимых москвичей
- Футбольный клуб «Тамбов» признан банкротом
- Суточная COVID-статистика в Москве приближается к 6000 случаев
- Власти Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест
- Еврокомиссия предупредила о риске закрытия компаний из-за цен на газ
- В МВД объяснили увольнения начальников отделов полиции в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru