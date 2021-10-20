Талибы в Москве подтвердили свои обязательства

Движение Талибан (запрещённая в РФ террористическая организация) сохраняет в силе обязательство не использовать территорию Афганистана для действий против других государств. Об этом заявил и. о. главы МИД в администрации талибов после переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Со своей стороны глава МИД РФ выразил признательность талибам за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти. Он также напомнил о необходимости и важности соблюдения прав и свобод афганцев, отмечает RT.