В Пакистане шесть человек погибли при взрыве в шахте
По меньшей мере шесть человек погибли в результате мощного взрыва в угольной шахте в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Dawn.
Инцидент произошел в провинции Белуджистан. Взрыв прогремел в то время, когда специалисты проводили работы на глубине более 450 метров. Причиной хлопка стало скопление метана. Часть шахты обрушилась, рабочие оказались заблокированы.
По словам главного инспектора департамента по вопросам горнодобывающей промышленности, спасатели смогли добраться до места взрыва. Однако к этому моменту шесть шахтеров погибли.
«Все шесть тел были извлечены из шахты», — отметил собеседник телеканала.
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