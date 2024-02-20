В отношении воспитателей детского приюта в Мурманской области завели дело о насилии
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после информации в интернете о насилии над ребенком в детском приюте. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУСК.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором две женщины, одна из них в белом халате, стоят рядом с лежащим на полу ребенком. Одна держит мальчика за ногу и отчитывает за то, что тот «обзывается» на воспитателей, и угрожает сломать ему ногу. Сообщается, что инцидент произошел в детском приюте «Берегиня» в Кильдинстрое.
Уголовное дело заведено по статье о «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Проверку по факту видео проводит и прокуратура региона.
Ранее президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала НСН, что россияне в основном берут детей под опеку, но не усыновляют. По ее словам, в случае опеки ребенок все еще может претендовать на дополнительные льготы, в частности на возможность получить квартиру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru