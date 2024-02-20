Двое человек ранены под Пермью в ходе погони полицейских

Полицейские заметили «ВАЗ» 99-й модели без номеров, правоохранители велели остановиться, но водитель наоборот увеличил скорость. Утверждается, что «водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни других граждан», в результате чего полицейские применили огнестрельное оружие. Несколько предупредительных выстрелов было сделано вверх, а затем – по колесам автомобиля, говорится в релизе. Водитель и подруга в результате применения оружия были ранены, они госпитализированы.

За рулем был 21-летний молодой человек без прав «с признаками алкогольного опьянения». На него составили несколько административных протоколов.

По факту произошедшего проводится проверка.

