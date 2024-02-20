Двое человек ранены под Пермью в ходе погони полицейских
Полицейские под Пермью открыли огонь во время погони за автомобилем без номеров. Как заявила краевая полиция, инцидент произошел в понедельник, 19 февраля, вечером на трассе Болгары – Юго-Камский – Крылово.
Полицейские заметили «ВАЗ» 99-й модели без номеров, правоохранители велели остановиться, но водитель наоборот увеличил скорость. Утверждается, что «водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни других граждан», в результате чего полицейские применили огнестрельное оружие. Несколько предупредительных выстрелов было сделано вверх, а затем – по колесам автомобиля, говорится в релизе. Водитель и подруга в результате применения оружия были ранены, они госпитализированы.
За рулем был 21-летний молодой человек без прав «с признаками алкогольного опьянения». На него составили несколько административных протоколов.
По факту произошедшего проводится проверка.
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