В отеле Москвы обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств гибели девушки, отмечает Газета.ru.

Амбарцумян известна в Сети под ником Королева. Блогер позиционировала себя как экстрасенс-психотерапевт. Она принимала участие во многих телешоу. У Амбарцумян в Instagram более 360 тысяч человек.

Ранее НСН сообщала о гибели мотоблогера Ксении Никитиной в ДТП на трассе М-8 в Московской области. По данным издания «Ya76», трагедия произошла в 11 июля на 87-километре трассы. Мотоцикл Никитиной врезался в трактор. Девушка скончалась на месте аварии.