В отеле Москвы обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян

В фешенебельном отеле «Петр Первый» в Москве обнаружили тело Instagram-блогера Анны Амбарцумян, сообщает РЕН ТВ.

Погибшую обнаружили в одном из гостиничных номеров через пять часов после смерти. Рядом с телом были таблетки.

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Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств гибели девушки, отмечает Газета.ru.

Амбарцумян известна в Сети под ником Королева. Блогер позиционировала себя как экстрасенс-психотерапевт. Она принимала участие во многих телешоу. У Амбарцумян в Instagram более 360 тысяч человек.

Ранее НСН сообщала о гибели мотоблогера Ксении Никитиной в ДТП на трассе М-8 в Московской области. По данным издания «Ya76», трагедия произошла в 11 июля на 87-километре трассы. Мотоцикл Никитиной врезался в трактор. Девушка скончалась на месте аварии.

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ФОТО: Instagram / @annaambqueen7
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