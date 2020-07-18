В отеле Москвы обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян
В фешенебельном отеле «Петр Первый» в Москве обнаружили тело Instagram-блогера Анны Амбарцумян, сообщает РЕН ТВ.
Погибшую обнаружили в одном из гостиничных номеров через пять часов после смерти. Рядом с телом были таблетки.
Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств гибели девушки, отмечает Газета.ru.
Амбарцумян известна в Сети под ником Королева. Блогер позиционировала себя как экстрасенс-психотерапевт. Она принимала участие во многих телешоу. У Амбарцумян в Instagram более 360 тысяч человек.
Ранее НСН сообщала о гибели мотоблогера Ксении Никитиной в ДТП на трассе М-8 в Московской области. По данным издания «Ya76», трагедия произошла в 11 июля на 87-километре трассы. Мотоцикл Никитиной врезался в трактор. Девушка скончалась на месте аварии.
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