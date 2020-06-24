Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в Индонезии

Погибшую на Бали 18-летнюю блогершу-миллионершу Настю Тропицель (настоящее имя Анастасия Зубрина – прим. НСН) кремируют в Индонезии в четверг. Родственники не смогут присутствовать на церемонии прощания из-за закрытых границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на мать погибшей девушки.

«Церемония кремации состоится завтра в 15.00 по балийскому времени (10:00 мск)… Мы не можем туда выехать, так как границы закрыты… Там из родных никого нет», - пояснила мать погибшей россиянки.

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Настя Тропицель разбилась на байке из-за эффекта воблинга - непроизвольного раскачивания руля. Она не удержала равновесие, наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла, разбив голову.

В описании профиля Анастасии Тропицель сказано, что девушка стала миллионершей в 15 лет. На Instagram-аккаунт блогера подписано 1,1 миллиона человек, отмечает Газета.ru.

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ФОТО: instagram.com/nastyatropi
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