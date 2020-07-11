Мотоблогерша разбилась в ДТП в Подмосковье

Мотоблогерша Ксения Никитина погибла в ДТП, которое произошло на трассе М-8 в Московской области. Об этом информирует группа «Мото Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».

По данным издания «Ya76», трагедия произошла в 11 утра на 87-километре трассы. Мотоцикл Никитиной врезался в трактор. Девушка скончалась на месте аварии.

Стало известно, что Ксения Никитина планировала встретиться в Ярославле с байкерами. Она за два дня на своем YouTube-канале предупредила об изменении даты встречи.