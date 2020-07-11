Мотоблогерша разбилась в ДТП в Подмосковье
Мотоблогерша Ксения Никитина погибла в ДТП, которое произошло на трассе М-8 в Московской области. Об этом информирует группа «Мото Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».
По данным издания «Ya76», трагедия произошла в 11 утра на 87-километре трассы. Мотоцикл Никитиной врезался в трактор. Девушка скончалась на месте аварии.
Стало известно, что Ксения Никитина планировала встретиться в Ярославле с байкерами. Она за два дня на своем YouTube-канале предупредила об изменении даты встречи.
Ксения Никитина погибла в 33 года. На ее YouTube-канал, где она вела популярной в среде байкеров мотоблог, подписаны 39 тысяч человек.
В конце июня 18-летняя блогер Настя Тропицель в Индонезии разбилась на байке из-за эффекта воблинга - непроизвольного раскачивания руля. Она не удержала равновесие, наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла, разбив голову.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
721 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
11 205+188 / сут.
Выздоровели
497 тыс.+8 378 / сут.
- Президент Путин поздравил Елену Камбурову с 80-летием
- Мотоблогерша разбилась в ДТП в Подмосковье
- Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
- Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg
- В Петербурге со стрельбой ограбили банк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru