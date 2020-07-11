Мотоблогерша разбилась в ДТП в Подмосковье

Мотоблогерша Ксения Никитина погибла в ДТП, которое произошло на трассе М-8 в Московской области. Об этом информирует группа «Мото Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».

По данным издания «Ya76», трагедия произошла в 11 утра на 87-километре трассы. Мотоцикл Никитиной врезался в трактор. Девушка скончалась на месте аварии.

Стало известно, что Ксения Никитина планировала встретиться в Ярославле с байкерами. Она за два дня на своем YouTube-канале предупредила об изменении даты встречи.

Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в Индонезии

Ксения Никитина погибла в 33 года. На ее YouTube-канал, где она вела популярной в среде байкеров мотоблог, подписаны 39 тысяч человек.

В конце июня 18-летняя блогер Настя Тропицель в Индонезии разбилась на байке из-за эффекта воблинга - непроизвольного раскачивания руля. Она не удержала равновесие, наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла, разбив голову.

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ФОТО: vk.com/roademotional
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