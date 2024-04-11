В Орске вода ушла из двух тысяч домов
11 апреля 202423:01
К вечеру 11 апреля вода ушла уже из двух тысяч домов Орска. Такие данные привела пресс-служба управления МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, за последние сутки от воды освободились 690 домов. Из них четыре - многоквартирные.
«В отрезанные водой участки города сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с курсантами МЧС России доставляют продукты, бутилированную воду, вещи первой необходимости, средства гигиены», - отметили в МЧС.
В Орске в четверг засыпали основное место прорыва дамбы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В автопроисшествии под Луганском погиб адвокат серийного убийцы Чикатило
- Лукашенко назвал тяжелой ситуацию на западной границе Белоруссии
- В ВСУ заявили, что украинские силы уступают российским в 7-10 раз
- В Орске вода ушла из двух тысяч домов
- Глава ФБР заявил о риске теракта в США, похожего на атаку на «Крокус»
- Депутат Кирьянов призвал не лишать гражданства РФ нарушивших присягу
- МЧС: пик паводка в Кургане придется на 14-15 апреля
- Путин назвал удары по объектам энергетики Украины частью демилитаризации
- ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге
- ФСБ пресекла теракт в Донецке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru