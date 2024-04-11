В Орске вода ушла из двух тысяч домов

К вечеру 11 апреля вода ушла уже из двух тысяч домов Орска. Такие данные привела пресс-служба управления МЧС по Оренбургской области.

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По данным ведомства, за последние сутки от воды освободились 690 домов. Из них четыре - многоквартирные.

«В отрезанные водой участки города сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с курсантами МЧС России доставляют продукты, бутилированную воду, вещи первой необходимости, средства гигиены», - отметили в МЧС.

В Орске в четверг засыпали основное место прорыва дамбы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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