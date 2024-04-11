«Роскосмос» выложил сделанное с МКС фото наводнения в Оренбуржье

Фотография с последствиями наводнения в Оренбургской области, сделанная космонавтом Олегом Кононенко на борту Международной космической станции, опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В нем говорится, что командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко сделал фото сильнейшего наводнения утром в четверг, 11 апреля.

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Ранее сегодня глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что денежные средства на восстановление пострадавших от паводка регионов будут выделены незамедлительно.


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ФОТО: телеграм "Роскосмоса"
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