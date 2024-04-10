В Орске вода ушла из 257 домов

В частично подтопленном Орске Оренбургской области 10 апреля вода ушла из 257 домов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В Орске священники спасли иконы и книги из затопленного Покровского храма

В зоне подтопления остается 6,5 тысячи домов, уточнили в администрации. По информации пресс-службы, в Советском районе города наводнение затронуло шесть территорий.

Ранее сообщалось, что вода из реки Урал начала уходить из Орска. При этом в Оренбурге ее уровень в среду превысил 10 метров.

Прибывший в Оренбуржье глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поддержал строительство новой дамбы в Орске, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеПаводокОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры