В Орске вода ушла из 257 домов
В частично подтопленном Орске Оренбургской области 10 апреля вода ушла из 257 домов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В зоне подтопления остается 6,5 тысячи домов, уточнили в администрации. По информации пресс-службы, в Советском районе города наводнение затронуло шесть территорий.
Ранее сообщалось, что вода из реки Урал начала уходить из Орска. При этом в Оренбурге ее уровень в среду превысил 10 метров.
Прибывший в Оренбуржье глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поддержал строительство новой дамбы в Орске, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru