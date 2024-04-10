В Орске вода ушла из 257 домов

В зоне подтопления остается 6,5 тысячи домов, уточнили в администрации. По информации пресс-службы, в Советском районе города наводнение затронуло шесть территорий.

Ранее сообщалось, что вода из реки Урал начала уходить из Орска. При этом в Оренбурге ее уровень в среду превысил 10 метров.

Прибывший в Оренбуржье глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поддержал строительство новой дамбы в Орске, отмечает «Радиоточка НСН».

