В Оренбуржье парк «Бузулукский бор» затопило на площади 11 тысяч гектаров

«Из берегов вышли десятки пойменных озер, в зоне затопления оказалось не менее шести обустроенных мест отдыха. Ущерб будет возможно оценить после отхода воды», — указали в организации.

По данным нацпарка, наибольший уровень подъема воды зафиксирован на реке Самара. Так, 9 апреля на ближайшем гидрологическом посту был достигнут абсолютный максимум — 895 см. Это превышает критический уровень на 115 см.

«Паводковая ситуация в национальном парке... остается сложной... За прошедшие сутки уровень повысился на 72 см», — отмечается в сообщении.

Ранее в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков, напоминает телеканал «360». Подтопления зафиксировали на территории 77 населенных пунктов, всего подтоплены более 12,4 тысячи домов и свыше 14,5 тысячи приусадебных участков, пишет Ura.ru.

