В Оренбуржье парк «Бузулукский бор» затопило на площади 11 тысяч гектаров
Территорию национального парка «Бузулукский бор» в Оренбургской области затопило на площади не менее 11 тысяч гектаров из-за разлива реки Самара. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале нацпарка.
«Из берегов вышли десятки пойменных озер, в зоне затопления оказалось не менее шести обустроенных мест отдыха. Ущерб будет возможно оценить после отхода воды», — указали в организации.
По данным нацпарка, наибольший уровень подъема воды зафиксирован на реке Самара. Так, 9 апреля на ближайшем гидрологическом посту был достигнут абсолютный максимум — 895 см. Это превышает критический уровень на 115 см.
«Паводковая ситуация в национальном парке... остается сложной... За прошедшие сутки уровень повысился на 72 см», — отмечается в сообщении.
Ранее в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков, напоминает телеканал «360». Подтопления зафиксировали на территории 77 населенных пунктов, всего подтоплены более 12,4 тысячи домов и свыше 14,5 тысячи приусадебных участков, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru