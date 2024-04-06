В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы

В пресс-службе правительства Оренбургской области. сообщили, что сейчас в поселке Никель проводится срочная эвакуация жителей. В населенном пункте запустили сирену оповещения. Власти Оренбурга предупредили, что уровень реки Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок 2024 года самый многоводный за всю историю наблюдений в регионе. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в свою очередь объявил принудительную эвакуацию из некоторых районов, так как ночью есть угроза подтопления домов.

В правительстве региона также добавили, что 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

