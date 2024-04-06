В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы
МЧС России сообщило о том, что в Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы.
В пресс-службе правительства Оренбургской области. сообщили, что сейчас в поселке Никель проводится срочная эвакуация жителей. В населенном пункте запустили сирену оповещения. Власти Оренбурга предупредили, что уровень реки Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок 2024 года самый многоводный за всю историю наблюдений в регионе. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в свою очередь объявил принудительную эвакуацию из некоторых районов, так как ночью есть угроза подтопления домов.
В правительстве региона также добавили, что 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru