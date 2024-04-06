В Орске после прорыва дамбы подтопило около 600 домов
Около 600 домов подтоплены в Орске после прорыва дамбы. Об этом сообщили в МЧС.
«Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор... Подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах», — указали в ведомстве.
Спасатели продолжают эвакуацию населения с помощью плавсредств. Так, в 12 пунктов временного размещения доставили около 230 человек, в числе которых 73 ребенка. Последствия ЧС ликвидируют свыше 530 спасателей, задействованы 125 единиц техники и 75 плавсредств.
Ранее администрация Орска предупредила, что весь жилой сектор Старого города будет подтоплен в ближайшее время, и призвала граждан срочно эвакуироваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru