В Орске от воды освободилось свыше трех тысяч домов
В частично подтопленном Орске вода ушла из 3,7 тысячи домов, сообщило правительство Оренбургской области в Telegram.
«В Орске освободилось от воды 3763 дома - здесь начали работать комиссии по оценке ущерба имуществу и комиссии по оценке пригодности жилья к проживанию», - отметили власти региона.
Ранее подтопленные территории обрабатывают дезинфицирующими средствами. За последние сутки в городе утилизировали свыше 3,5 тонны биологических отходов. Также специалисты провели санитарную обработку кладбища.
Накануне уровень воды в реке Урал у Оренбурга начал снижаться. По состоянию на 15 апреля он упал до 1165 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru