В Орске от воды освободилось свыше трех тысяч домов

«В Орске освободилось от воды 3763 дома - здесь начали работать комиссии по оценке ущерба имуществу и комиссии по оценке пригодности жилья к проживанию», - отметили власти региона.

Ранее подтопленные территории обрабатывают дезинфицирующими средствами. За последние сутки в городе утилизировали свыше 3,5 тонны биологических отходов. Также специалисты провели санитарную обработку кладбища.

Накануне уровень воды в реке Урал у Оренбурга начал снижаться. По состоянию на 15 апреля он упал до 1165 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».

