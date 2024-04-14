Уровень воды в Урале у Оренбурга начал снижаться

По его словам, в настоящее время уровень составляет 1178 сантиметров. Снижение отмечается также в районе Орска - 650 сантиметров.

«Разрушения инфраструктуры, жилья - значительные. К работе подключились все службы, предприятия, жители», - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Накануне уровень Урала у Оренбурга вырос до 1185 сантиметров. Опасный уровень воды был превышен на 255 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».

