Уровень воды в Урале у Оренбурга начал снижаться
14 апреля 202418:01
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за последние сутки снизился, сообщил глава региона Денис Паслер.
По его словам, в настоящее время уровень составляет 1178 сантиметров. Снижение отмечается также в районе Орска - 650 сантиметров.
«Разрушения инфраструктуры, жилья - значительные. К работе подключились все службы, предприятия, жители», - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Накануне уровень Урала у Оренбурга вырос до 1185 сантиметров. Опасный уровень воды был превышен на 255 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru