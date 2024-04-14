Уровень воды в Урале у Оренбурга начал снижаться

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за последние сутки снизился, сообщил глава региона Денис Паслер.

«Пик паводка впереди»: Оренбургская область переживает разлив

По его словам, в настоящее время уровень составляет 1178 сантиметров. Снижение отмечается также в районе Орска - 650 сантиметров.

«Разрушения инфраструктуры, жилья - значительные. К работе подключились все службы, предприятия, жители», - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Накануне уровень Урала у Оренбурга вырос до 1185 сантиметров. Опасный уровень воды был превышен на 255 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПаводокНаводнениеОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры