В Орловской области уничтожили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Орловской областью, сообщил в Telegram глава региона Андрей Клычков.

Тульская и Воронежская области подверглись атакам беспилотников ВСУ

По его словам, в результате атаки пострадавших и повреждений нет.

Ранее над Орловской областью сбили 17 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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