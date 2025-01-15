В Орловской области уничтожили украинский беспилотник
15 января 202501:01
Силы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Орловской областью, сообщил в Telegram глава региона Андрей Клычков.
По его словам, в результате атаки пострадавших и повреждений нет.
Ранее над Орловской областью сбили 17 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru