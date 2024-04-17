В Орловской области сбили украинский БПЛА

Украинский беспилотник сбили в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

В Белгородской области сбили три украинских БПЛА

Как отметил губернатор, дрон был сбит ночью средствами противовоздушной обороны.

«Пострадавших и повреждений объектов нет», — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что ситуация под полным контролем.

Ранее три беспилотника ВСУ были уничтожены в Белгородской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотникиОрловская Область

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