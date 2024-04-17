В Орловской области сбили украинский БПЛА
17 апреля 202408:46
Украинский беспилотник сбили в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Как отметил губернатор, дрон был сбит ночью средствами противовоздушной обороны.
«Пострадавших и повреждений объектов нет», — написал Клычков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что ситуация под полным контролем.
Ранее три беспилотника ВСУ были уничтожены в Белгородской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru