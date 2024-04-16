В Белгородской области сбили три украинских БПЛА

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

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«Около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указали в ведомстве.

Дроны были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар над Курской областью, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская областьБеспилотники

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