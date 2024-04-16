В Белгородской области сбили три украинских БПЛА
16 апреля 202412:06
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указали в ведомстве.
Дроны были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее ПВО уничтожила малоразмерный воздушный шар над Курской областью, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru