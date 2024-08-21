В Орловской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник уничтожили над Орловской областью. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.

Над пятью регионами России уничтожили 45 украинских беспилотников

Область подверглась вражеской воздушной атаке минувшей ночью.

«Над территорией региона сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 21 августа ПВО уничтожила 45 дронов ВСУ над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской областями, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Орловская ОбластьБеспилотники

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