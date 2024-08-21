В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
21 августа 202408:18
Украинский беспилотник уничтожили над Орловской областью. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
Область подверглась вражеской воздушной атаке минувшей ночью.
«Над территорией региона сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 21 августа ПВО уничтожила 45 дронов ВСУ над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской областями, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru