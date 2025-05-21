В Орловской области при атаке дронов ВСУ поврежден завод
Несколько жилых домов и завод повреждены после атаки украинских беспилотников в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
«В городе Болхове получили повреждения несколько частных... домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов», - написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Клычкова, обошлось без пострадавших. Последствия атаки устраняют.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 21 мая в Орловской области ликвидировали 37 украинских БПЛА. Утром в среду над регионом сбили еще 16 дронов ВСУ, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru