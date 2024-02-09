Над четырьмя регионами России нейтрализовали 19 дронов ВСУ
Российские военные нейтрализовали 19 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах и над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, попытка Киева атаковать объекты в РФ была пресечена ночью 9 февраля.
«Дежурными средствами ПВО ... аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА)», — указали в министерстве.
Кроме того, шесть дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря.
Накануне средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, напоминает RT.
Ранее стало известно, что ВКС России сбили самолет противника Су-25 в Донецкой Народной Республике, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru