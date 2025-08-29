СМИ: Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах
29 августа 202505:34
Еще одна женщина обвинила главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.
По ее словам, работая на известного британского адвоката на старте своей карьеры, он вел себя неподобающим образом, злоупотреблял властью и неоднократно пытался оказать на нее сексуальное давление.
Пострадавшая выступила после того, как прочитала о недавних обвинениях, выдвинутых против Хана сотрудником МУС.
Ранее США расширили санкции против судей МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
