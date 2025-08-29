СМИ: Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

Еще одна женщина обвинила главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian.

СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским

По ее словам, работая на известного британского адвоката на старте своей карьеры, он вел себя неподобающим образом, злоупотреблял властью и неоднократно пытался оказать на нее сексуальное давление.

Пострадавшая выступила после того, как прочитала о недавних обвинениях, выдвинутых против Хана сотрудником МУС.

Ранее США расширили санкции против судей МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Домогательства

Горячие новости

Все новости

партнеры