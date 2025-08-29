Девальвацию рубля назвали ключевым риском для российской экономики

По их словам, оптимальный курс — около 92–94 руб./$. В настоящее время национальная валюта стоит около 80 за доллар. Так как кабмин отменил требование по продаже валютной выручки, рубль может сильно ослабнуть к концу года. Также на это могут оказать влияние рост расходов на обслуживание госдолга выше 2% от ВВП и сокращение экспорта нефти из-за санкций.

Ранее аналитик допустил рост доллара до 95 рублей к концу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

