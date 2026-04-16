В Орловской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома

Частные дома были повреждены при атаке беспилотников в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем канале в Мах.

Как отметил губернатор, силы ПВО ликвидировали над областью три беспилотника, пишет RT.

«В результате падения обломков повреждения фасадов и остекления получили 4 частных домовладения, личный автотранспорт», - указал Клычков.

При этом никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией России, в том числе Орловской областью, сбили 207 украинских дронов самолетного типа.

ФОТО: РИА Новости
