Рослесхоз назвал вероятную причину лесного пожара под Новороссийском

По словам главы ведомства Ивана Советникова, по данному факту уже «возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия».

«Виновные будут найдены и понесут строгое наказание», - сказал он.

Глава Рослесхоза добавил, что в 16:00 мск 15 июля пожар в Новороссийском лесничестве был локализован на площади в 62 га, в ближайшее время возгорание будет ликвидировано.

Ранее спасатели полностью потушили природный пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, пишут «Известия».

