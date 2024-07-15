Рослесхоз назвал вероятную причину лесного пожара под Новороссийском
Нарушение правил пожарной безопасности местным населением рассматривается, как наиболее вероятная причина крупного лесного пожара в районе хутора Дюрсо Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.
По словам главы ведомства Ивана Советникова, по данному факту уже «возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия».
«Виновные будут найдены и понесут строгое наказание», - сказал он.
Глава Рослесхоза добавил, что в 16:00 мск 15 июля пожар в Новороссийском лесничестве был локализован на площади в 62 га, в ближайшее время возгорание будет ликвидировано.
Ранее спасатели полностью потушили природный пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru