В Оренбуржье подготовили почти 500 пунктов временного размещения

На территории Оренбургской области в связи с паводком подготовили 495 пунктов временного размещения (ПВР), сообщило региональное правительство в Telegram.

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По данным кабмина региона, ПВР могут принять более 82 тысяч человек. Из зон паводка эвакуировано почти семь тысяч жителей, уточнили власти.

«Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, в том числе 266 детей», - заявили в правительстве области.

Вечером 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасный уровень в 930 сантиметров. На данный момент в регионе подтоплено более 12,4 тысячи жилых домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин с видео пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области
ТЕГИ:ПаводокНаводнениеОренбургская Область

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