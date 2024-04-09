В Оренбуржье подготовили почти 500 пунктов временного размещения
На территории Оренбургской области в связи с паводком подготовили 495 пунктов временного размещения (ПВР), сообщило региональное правительство в Telegram.
По данным кабмина региона, ПВР могут принять более 82 тысяч человек. Из зон паводка эвакуировано почти семь тысяч жителей, уточнили власти.
«Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, в том числе 266 детей», - заявили в правительстве области.
Вечером 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасный уровень в 930 сантиметров. На данный момент в регионе подтоплено более 12,4 тысячи жилых домов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru