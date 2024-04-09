В Оренбуржье подготовили почти 500 пунктов временного размещения

По данным кабмина региона, ПВР могут принять более 82 тысяч человек. Из зон паводка эвакуировано почти семь тысяч жителей, уточнили власти.

«Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, в том числе 266 детей», - заявили в правительстве области.

Вечером 9 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасный уровень в 930 сантиметров. На данный момент в регионе подтоплено более 12,4 тысячи жилых домов, передает «Радиоточка НСН».

