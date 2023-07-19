В Оренбургской областной больнице прорвало ливневую канализацию

Российские Telegram-каналы распространили видео с прорывом ливневой канализации в Оренбургской областной больнице. На опубликованных кадрах вода льется с потолка на медицинскую технику и пациентов.

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По словам главврача Александра Редюкова, прорыв случился в палате реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Он отметил, что пациентов перевезли из проблемных палат, а оборудование при подтоплении не пострадало. Он поблагодарил сотрудников реанимации за оперативное устранение последствий.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьЗатоплениеБольница

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