В Оренбургской областной больнице прорвало ливневую канализацию
19 июля 202315:44
Российские Telegram-каналы распространили видео с прорывом ливневой канализации в Оренбургской областной больнице. На опубликованных кадрах вода льется с потолка на медицинскую технику и пациентов.
По словам главврача Александра Редюкова, прорыв случился в палате реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
Он отметил, что пациентов перевезли из проблемных палат, а оборудование при подтоплении не пострадало. Он поблагодарил сотрудников реанимации за оперативное устранение последствий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru