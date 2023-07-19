В Оренбургской областной больнице прорвало ливневую канализацию

По словам главврача Александра Редюкова, прорыв случился в палате реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Он отметил, что пациентов перевезли из проблемных палат, а оборудование при подтоплении не пострадало. Он поблагодарил сотрудников реанимации за оперативное устранение последствий.

