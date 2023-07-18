Девушка из Пермского края, подожжённая знакомым, умерла в больнице

Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Там отметили, что пациентке была оказана вся необходимая помощь, однако спасти её не удалось.

15-летнюю девушку облил горючей жидкостью и поджег ее знакомый в начале июля. Сообщалось, что он бросил ее у железнодорожных путей, пострадавшую заметил машинист поезда, он вызвал сотрудников экстренных служб.