Девушка из Пермского края, подожжённая знакомым, умерла в больнице
Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Там отметили, что пациентке была оказана вся необходимая помощь, однако спасти её не удалось.
15-летнюю девушку облил горючей жидкостью и поджег ее знакомый в начале июля. Сообщалось, что он бросил ее у железнодорожных путей, пострадавшую заметил машинист поезда, он вызвал сотрудников экстренных служб.
Девушка получила 90% ожогов тела. Медики больше недели врачи боролись за ее жизнь.
По данным краевой прокуратуры, между подростками произошел конфликт. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru