В Оренбургской области опровергли информацию о разрушении дамбы в Орске

В ведомстве сообщили, что прорвало 10-метровый участок, а вся длина сооружения составляет четыре километра. В администрации Оренбургской области заявили, что на месте ЧП ведут восстановительные работы.

Ранее в подтопленном районе Орска Старый город при патрулировании территории обнаружили тела трех человек. Об этом сообщает сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

