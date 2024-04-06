В Оренбургской области опровергли информацию о разрушении дамбы в Орске
6 апреля 202411:02
Данные о разрушении дамбы в Орске не соответствуют реальному положению дел, заявили RT в пресс-службе правительства Оренбургской области.
В ведомстве сообщили, что прорвало 10-метровый участок, а вся длина сооружения составляет четыре километра. В администрации Оренбургской области заявили, что на месте ЧП ведут восстановительные работы.
Ранее в подтопленном районе Орска Старый город при патрулировании территории обнаружили тела трех человек. Об этом сообщает сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru