В Оренбурге в реке Урал снизился уровень воды до 1017 сантиметров
20 апреля 202411:13
По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился до уровня в 1017 сантиметров.
«В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 10 м 17 см», — говорится в Telegram-канале ведомства.
За прошедшие сутки вода ушла из 22 населенных пунктов Оренбургской области, освободив 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок, сообщает RT.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пик паводка прошёл Орск и Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru