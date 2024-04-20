В Оренбурге в реке Урал снизился уровень воды до 1017 сантиметров

По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился до уровня в 1017 сантиметров.

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«В Оренбурге уровень реки Урал снизился до отметки 10 м 17 см», — говорится в Telegram-канале ведомства.

За прошедшие сутки вода ушла из 22 населенных пунктов Оренбургской области, освободив 1117 жилых домов и 1651 приусадебный участок, сообщает RT.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пик паводка прошёл Орск и Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
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