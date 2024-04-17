Куренков: Пик паводка прошел Орск и Оренбург

На встрече с президентом РФ он отметил, что уровень воды в этих городах пока находится выше опасных отметок, однако «отмечается его устойчивое снижение».

«С определённой долей уверенности, можно говорить о том, что волна паводка прошла Орск и Оренбург», - указал министр, добавив, что она смещается вниз по течению реки Урал.

Ранее в главке МЧС РФ по Краснодарскому краю заявили, что в зону подтопления могут попасть свыше 20 муниципалитетов региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

