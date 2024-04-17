Куренков: Пик паводка прошел Орск и Оренбург
Пик паводка прошёл Орск и Оренбург. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
На встрече с президентом РФ он отметил, что уровень воды в этих городах пока находится выше опасных отметок, однако «отмечается его устойчивое снижение».
«С определённой долей уверенности, можно говорить о том, что волна паводка прошла Орск и Оренбург», - указал министр, добавив, что она смещается вниз по течению реки Урал.
Ранее в главке МЧС РФ по Краснодарскому краю заявили, что в зону подтопления могут попасть свыше 20 муниципалитетов региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru