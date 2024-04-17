Куренков: Пик паводка прошел Орск и Оренбург

Пик паводка прошёл Орск и Оренбург. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

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На встрече с президентом РФ он отметил, что уровень воды в этих городах пока находится выше опасных отметок, однако «отмечается его устойчивое снижение».

«С определённой долей уверенности, можно говорить о том, что волна паводка прошла Орск и Оренбург», - указал министр, добавив, что она смещается вниз по течению реки Урал.

Ранее в главке МЧС РФ по Краснодарскому краю заявили, что в зону подтопления могут попасть свыше 20 муниципалитетов региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФНаводнениеПаводокОренбургская ОбластьОренбург

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