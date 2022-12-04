В Оренбурге при пожаре в доме погибли четыре человека

В Оренбурге в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли люди, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Сообщение о возгорании поступило ночью 4 декабря. Пожар произошел на улице 374-й километр. Было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади.

Звеньями газодымозащитной службы обнаружено четверо погибших. Для оказания помощи привлечены психологи.

Ранее в Норильске произошел пожар. Из горящего жилья спасли четырех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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