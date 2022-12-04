В Оренбурге при пожаре в доме погибли четыре человека
В Оренбурге в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли люди, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании поступило ночью 4 декабря. Пожар произошел на улице 374-й километр. Было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади.
Звеньями газодымозащитной службы обнаружено четверо погибших. Для оказания помощи привлечены психологи.
Ранее в Норильске произошел пожар. Из горящего жилья спасли четырех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 669 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 132 / сут.
- Американский ученый рассказал, как появился коронавирус
- В Москве побит рекорд атмосферного давления
- Венгрия назвала потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики
- Экономист заявил о риске недосчитаться части пенсии
- Макрон призвал граждан не паниковать из-за перебоев с энергоснабжением
- Саратовская полиция проверяет сообщения о высаженном из автобуса ребенке
- В США считают, что Киев потеряет весь юг и левобережье Днепра
- Захарова прокомментировала слова Нуланд о том, что РФ не стала применять ядерное оружие на Украине из-за предупреждений Запада
- Зеленский назвал «несерьезным» размер потолка цен на российскую нефть
- В Ирландии призвали ЕС решить конфликт на Украине миром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru