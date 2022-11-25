СМИ: вдова Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве

Президент России периодически лично звонит по телефону участникам спецоперации Три украинские атомные станции и Чернобыль вновь подключены к внешнему энергоснабжению В МВД подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью» Нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность создания отдельной российской группы Соревнования по ловле крыс провели среди школьников в Новой Зеландии