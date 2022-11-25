СМИ: вдова Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
25 ноября 202218:54
Вдова режиссёра и актёра Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла в коттеджном посёлке Лесное Озеро.
«При пожаре в коттеджном посёлке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина», - сказал он.
Российский режиссёр Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года в возрасте 82-х лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru