СМИ: вдова Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве

Вдова режиссёра и актёра Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла в коттеджном посёлке Лесное Озеро.

«При пожаре в коттеджном посёлке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина», - сказал он.

Российский режиссёр Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года в возрасте 82-х лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Витебский Курьер
ТЕГИ:Новая МоскваПогибшиеПожарСтанислав Говорухин
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