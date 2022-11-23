Пожар в жилом доме Норильска: есть жертвы

Огонь вспыхнул в квартире. Площадь пожара составила три квадратных метра. Из горящего жилья спасли четырех человек. После тушения пожара были обнаружены тела двух погибших.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Ранее семь человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате пожара в частном доме в Стерлитамаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

