МВД: На карусели в Оренбурге пострадали около 20 человек

«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадали приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», — цитирует РИА Новости официальное заявление.

Пресс-служба Минздрава России сообщает о госпитализации 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь, в том числе посредством телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров.

Уточняется, что в Оренпарк, где произошло ЧП, выехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства инцидента.

СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку по статье 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.