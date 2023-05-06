МВД: На карусели в Оренбурге пострадали около 20 человек
Около 20 человек пострадали в результате аварии на карусели «Вихрь» в Оренбурге. Госпитализировано 15 человек, среди пострадавших есть дети, сообщили в региональном управлении МВД России.
«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадали приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», — цитирует РИА Новости официальное заявление.
Пресс-служба Минздрава России сообщает о госпитализации 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь, в том числе посредством телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров.
Уточняется, что в Оренпарк, где произошло ЧП, выехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства инцидента.
СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку по статье 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru