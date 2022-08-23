В Подмосковье упавшая горка убила ребёнка

Детская горка упала на десятилетнего мальчика в Московской области, ребёнок погиб, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, инцидент произошёл 22 августа в поселении Деденево Дмитровского городского округа.

«На детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребёнок скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В подмосковном ГУ СК РФ заявили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности после того, как бродячая собака напала на двух 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку на детской площадке, сообщает RT.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоПрокуратураДетиМосковская Область
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