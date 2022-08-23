В Подмосковье упавшая горка убила ребёнка

По данным ведомства, инцидент произошёл 22 августа в поселении Деденево Дмитровского городского округа.

«На детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребёнок скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В подмосковном ГУ СК РФ заявили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности после того, как бродячая собака напала на двух 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку на детской площадке, сообщает RT.