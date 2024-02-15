В ООН призвали Украину остановить атаки на гражданские объекты
Удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре должны быть немедленно прекращены, заявил в связи с обстрелом Белгорода официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.
Он напомнил, что нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Дюжаррик назвал такие атаки неприемлемыми.
По словам представителя генсека ООН, гуманитарные работники на местах оказывают помощь мирному населению.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород днем 15 февраля. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».
По данным Министерства здравоохранения России, число жертв обстрела увеличилось до семи, передает «Радиоточка НСН».
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