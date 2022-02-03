В Омске замминистра подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Следователи уже провели обыски у Сычева дома и по месту работы.

Как сообщили в региональном отделении ФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Санкция по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы.

Ранее Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в получении крупной взятки экс-руководителя Росимущества Подмосковья Николая Пешкова.

