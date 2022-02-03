В Омске замминистра подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей
В Омске в СИЗО помещён заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства областной администрации Владимир Сычев. Его подозревают в получении взятки в размере около 1,5 млн руб. Взяткодателем по этому же делу проходит собственник коммерческой фирмы, который передал деньги чиновнику за общее покровительство.
Следователи уже провели обыски у Сычева дома и по месту работы.
Как сообщили в региональном отделении ФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Санкция по этой статье предполагает до 15 лет лишения свободы.
Ранее Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в получении крупной взятки экс-руководителя Росимущества Подмосковья Николая Пешкова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru