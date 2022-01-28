У экс-прокурора Раменского суд изъял 750 млн рублей

Симоновский районный суд Москвы изъял у бывшего Раменского городского прокурора Константина Томбулова в пользу государства 750 млн рублей и другое имущество, законность приобретения которого тот подтвердить не смог, сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следователей, Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков на территории Московской области, 2 дорогостоящие квартиры в Москве и иное имущество. Всю недвижимость он оформил на подставных лиц.