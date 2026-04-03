Актер Эйдельштейн рассказал о позитивном отличии российского кино от зарубежного
Российское кино позитивно отличается от зарубежного демонстрацией мест, в которых «очень много души». Об этом «Газете.Ru» рассказал звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн.
Актёр вспомнил о съёмках картины «Космос засыпает», проходивших в заполярном посёлке Шойна. По словам Эйдельштейна, как раз в этом населённом пункте «много души, которой это место готово делиться».
«У какой-то части наших фильмов есть специальные сенсоры, способные улавливать вибрации подобной души... Такое есть в традиции российского кинематографа... Думаю, что в этом и есть наша ценность», — заключил артист.
Ранее фильм Антона Мамыкина «Космос засыпает» получил пять наград на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
