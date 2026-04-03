Медведев призвал отказаться от толерантности к вступлению соседей России в ЕС
России следует отказаться от толерантного отношения к вступлению в Евросоюз соседних стран. Как пишет RT, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его мнению, Евросоюз более не является экономическим союзом, а в будещем он может стать «крайне враждебным России военным альянсом» .
«В чём-то хуже, чем НАТО... И их задачей станет зарабатывать политический капитал и, конечно, бабло на раздувании русофобской истерии», - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном заявил, что Армения не может одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе и стать членом ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
