В Омске суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе
Центральный районный суд Омска отправил под арест обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии гражданина Белоруссии Сергея Еремеева. Об этом сообщает ТАСС.
Еремеева отправили под стражу до 30 января следующего года .
«Избрать Еремееву Сергею Викторовичу... меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует судью RT.
До конца января 2024 года белорус будет находиться в следственном изоляторе Омска.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября был подготовлен украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.
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