В Омске суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе

Центральный районный суд Омска отправил под арест обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии гражданина Белоруссии Сергея Еремеева. Об этом сообщает ТАСС.

Задержан устроивший взрывы в тоннеле на БАМе злоумышленник

Еремеева отправили под стражу до 30 января следующего года .

«Избрать Еремееву Сергею Викторовичу... меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует судью RT.

До конца января 2024 года белорус будет находиться в следственном изоляторе Омска.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября был подготовлен украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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