В Омске суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе

Еремеева отправили под стражу до 30 января следующего года .

«Избрать Еремееву Сергею Викторовичу... меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует судью RT.

До конца января 2024 года белорус будет находиться в следственном изоляторе Омска.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября был подготовлен украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.