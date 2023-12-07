ФСБ заявила о раскрытии теракта с подрывом поездов на БАМе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что подрыв ж/д составов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября был подготовлен украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

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По данным ведомства, исполнителем является гражданин Белоруссии, 1971 года рождения, который был задержан силовиками в Омске.

Мужчина рассказал, что задание ему дал проживающий в Литве соотечественник, работающий на спецслужбы Украины. По его слоовам, забрав из тайника восемь взрывных устройств он привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на грузовых поездах.

«Он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе», - сообщил задержанный.

Ранее в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России заявили, что ночью 29 ноября в Северомуйском тоннеле произошло возгорание вагона-цистерны с топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным источников «Коммерсанта», инцидент квалифицировали, как теракт.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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